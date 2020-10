Perché i 'poteri forti' voglio togliere di mezzo i contanti, secondo Fratelli d'Italia, (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La bufala dell'oleandro che cura il coronavirus 18 settembre 2020 Il Governo sta mettendo in piedi diverse misure per incentivare l'utilizzo dei pagamenti elettronici, diminuendo così l'utilizzo del ... Leggi su today (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La bufala dell'oleandro che cura il coronavirus 18 settembre 2020 Il Governo sta mettendo in piedi diverse misure per incentivare l'utilizzo dei pagamenti elettronici, diminuendo così l'utilizzo del ...

StefanoFeltri : Perché i grandi giornali non si occupano dei pestaggi in carcere ad aprile? grazie a @PieroSansonetti che è stato… - MediasetTgcom24 : Covid, presidi: classi chiuse con positivi, perché calcio no? #scuola - StefanoFeltri : Ecco perché non si trova il vaccino per l’influenza stagionale di @Cartabellotta - Aldebaran_4 : RT @leo_eldritch: @AlRobecchi Lazio e Puglia si sono messe per prime, Lombardia ultima: - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: #ACQUA #OSSIGENATA alleato contro il #COVID-19, ecco perché può aiutare a NON #CONTAGIARSI -

Ultime Notizie dalla rete : Perché poteri Ira grillina contro Casaleggio jr: "È lì perché ha ereditato tutto dal padre..." ilGiornale.it Covid, a Napoli 48 persone multate in 4 giorni perché senza mascherina

In soli 4 giorni sono ben 48 le persone che sono state multate a Napoli per il mancato rispetto delle norme anti-contagio da Coronavirus, nella fattispecie perché non indossavano le mascherine. Sono q ...

Bassetti vs Berlinguer a Cartabianca/ “Parla solo Crisanti, perchè mi ha invitato?”

Bassetti se la prende con Bianca Berlinguer durante la diretta della puntata di ieri di Cartabianca: ecco cosa è successo nel dettaglio ...

In soli 4 giorni sono ben 48 le persone che sono state multate a Napoli per il mancato rispetto delle norme anti-contagio da Coronavirus, nella fattispecie perché non indossavano le mascherine. Sono q ...Bassetti se la prende con Bianca Berlinguer durante la diretta della puntata di ieri di Cartabianca: ecco cosa è successo nel dettaglio ...