“Le terapie intensive iniziano a faticare” | la Petrini | anestesista del Cts | invita tutti al rispetto delle regole

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) “I numeri di ieri parlano di 323 pazienti in terapia intensiva, ma si tratta di dati fluidi. Se gli ospedali da campo sono una misura di emergenza, noi dovremmo essere pronti il più rapidamente possibile. E oltre ad identificare i Covid hospital in tutte le regioni, vorremmo salvaguardare i percorsi non Covid”. Oltre che il presidente della Società italiana di anestesia, rianimazione e terapia intensiva Siaarti, Flaviaè una stimata componente del Comitato Tecnico Scientifico, ed oggi, vista la situazione, ha ritenuto di rivolgersi agli italiani per sensibilizzarli alda mantenere per scongiurare il diffondersi della virulenza. L’: “Il nostro obiettivo è operare in sicurezza: evitiamo il peggio” Infatti ...