Le Iene Show, i video dei servizi della puntata di martedì 6 ottobre su Italia 1 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Le Iene Show, i video dei servizi della puntata di martedì 6 ottobre, in onda su Italia 1 con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Dopo la pausa estiva torna l’appuntamento del martedì de Le Iene. Un ritorno in tv anche per Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, che in primavera, causa pandemia, non hanno condotto il programma su Italia 1. Stasera, martedì 6 ottobre 2020, Le Iene tornano in onda su Italia 1 alle 21:20, con una nuova serie di servizi, scherzi e inchieste. A condurre la puntata di martedì 6 ottobre saranno Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con le voci della ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Le, ideidi martedì 6, in onda su1 con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Dopo la pausa estiva torna l’appuntamento del martedì de Le. Un ritorno in tv anche per Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, che in primavera, causa pandemia, non hanno condotto il programma su1. Stasera, martedì 62020, Letornano in onda su1 alle 21:20, con una nuova serie di, scherzi e inchieste. A condurre ladi martedì 6saranno Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con le voci...

Marcoboysan1 : @Linerazzurra Le iene come programma sportivo non mi sembra attendibile...attualmente mi sembra più attendibile Ben… - arcoll86 : RT @kermit290179: @redazioneiene @marcoocchipintj Ma voi siete le stesse IENE SHOW che spacciava per 'CURA MEDICA' attendibile il Metodo S… - Vitoodr : RT @kermit290179: @redazioneiene @marcoocchipintj Ma voi siete le stesse IENE SHOW che spacciava per 'CURA MEDICA' attendibile il Metodo S… - LorenzoMainieri : @redazioneiene: alle 21:20 su Italia Uno con @NicoSavi, @lapinella e @GialappasB - LucaCannone5 : RT @fanpage: #LeIene o #ImmaTataranni Cosa state vedendo in tv? -