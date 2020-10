Frontale contro un suv: le giovani vite spezzate di Domenico e Angelica (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Schianto mortale per i giovani fidanzati Domenico e Angelica, di 19 e 17 anni. La loro vettura ha preso fuoco dopo un Frontale con un suv, inutile la corsa in ospedale. Il sinistro tra Altamura e Gravina, in provincia di Bari Domenico Angelastro e Angelica Centonze avevano solo 19 e 17 anni quando a bordo di una Fiat 600 si sono … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Schianto mortale per ifidanzati, di 19 e 17 anni. La loro vettura ha preso fuoco dopo uncon un suv, inutile la corsa in ospedale. Il sinistro tra Altamura e Gravina, in provincia di BariAngelastro eCentonze avevano solo 19 e 17 anni quando a bordo di una Fiat 600 si sono … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Sarà referendum sulla legge contro il terrorismo, approvata nel corso della Sessione autunnale alle Camere federali. Un comitato formato principalmente da esponenti di partiti e organizzazioni di sini ...

Uno dei feriti è stato trasportato in ospedale in codice rosso

Due auto si sono scontrate nel Comune di Ardea, nell'incrocio tra via Pontina Vecchia e via Laurentina: quattro i feriti nell'incidente.

