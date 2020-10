Elezioni Usa 2020, questa sera il dibattito Pence-Harris (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Non sarà una “noiosa formalità” il primo e unico dibattito, che si terrà questa sera a Salt Lake City, Utah, tra i due candidati alla vicepresidenza: il repubblicano Mike Pence e la democratica Kamala Harris. I due sfidanti, che a causa del Covid saranno divisi da una barriera di plexiglass, sono chiamati a far dimenticare il desolante confronto del 29 settembre tra il presidente Donald Trump e il rivale Joe Biden, fatto di caos, interruzioni, insulti. Inoltre, il secondo dibattito tra Biden e Trump, previsto per il prossimo 15 ottobre, potrebbe essere rinviato a causa della positività al coronavirus del presidente. Ipotesi paventata dallo stesso Biden. Con il risultato elettorale tutt’altro che scontato (come nel 2016), i riflettori sono ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Non sarà una “noiosa formalità” il primo e unico, che si terràa Salt Lake City, Utah, tra i due candidati alla vicepresidenza: il repubblicano Mikee la democratica Kamala. I due sfidanti, che a causa del Covid saranno divisi da una barriera di plexiglass, sono chiamati a far dimenticare il desolante confronto del 29 settembre tra il presidente Donald Trump e il rivale Joe Biden, fatto di caos, interruzioni, insulti. Inoltre, il secondotra Biden e Trump, previsto per il prossimo 15 ottobre, potrebbe essere rinviato a causa della positività al coronavirus del presidente. Ipotesi paventata dallo stesso Biden. Con il risultato elettorale tutt’altro che scontato (come nel 2016), i riflettori sono ...

