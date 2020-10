Coronavirus, le nuove regole: obbligo di mascherine all’aperto con non conviventi. Resta lo smart working semplificato (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Multe fino a mille euro per chi non rispetta le norme anti contagio. Anche chi arriva in Italia da Gran Bretagna, Olanda e Belgio dovrà sottoporsi al tampone obbligatorio. Per chi non rispetta la quarantena arresto fino a 18 mesi e sanzione amministrativa fino a 5mila euro Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Multe fino a mille euro per chi non rispetta le norme anti contagio. Anche chi arriva in Italia da Gran Bretagna, Olanda e Belgio dovrà sottoporsi al tampone obbligatorio. Per chi non rispetta la quarantena arresto fino a 18 mesi e sanzione amministrativa fino a 5mila euro

Erich_IT5 : Vi amano : 'Ma adesso si scopre - si legge sulla Stampa - che dei 7500 nuovi posti promessi e finanziati a maggio d… - interrisnews : ?? ECCO LE NUOVE NORME ANTI CORONAVIRUS ?? - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo, in Usa oltre 7,5 milioni di casi: nuove restrizioni a New York [aggiornamento delle 10:43] https://t… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo, in Usa oltre 7,5 milioni di casi: nuove restrizioni a New York [aggiornamento delle 10:43] https://t… - repubblica : Coronavirus nel mondo, in Usa oltre 7,5 milioni di casi: nuove restrizioni a New York [aggiornamento delle 10:43] -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuove Dalle mascherine all’aperto allo smart working: le nuove misure anti-Covid del Dpcm La Stampa Cavani shock: “Ho valutato l'addio al calcio dopo la positività al Coronavirus”

La rivelazione del nuovo attaccante del Manchester United: “Io e la mia ragazza abbiamo scoperto di aver contratto il Covid al rientro dalle vacanze in Spagna” ...

Case di riposo, due positivi alla Vazzoler di Pieve di Cadore

Pieve di Cadore Alla rsa di Pieve, nel corso del normale giro di tamponi che periodicamente viene eseguito nelle case di riposo, sono stati trovati due ospiti positivi. Prontament ...

La rivelazione del nuovo attaccante del Manchester United: “Io e la mia ragazza abbiamo scoperto di aver contratto il Covid al rientro dalle vacanze in Spagna” ...Pieve di Cadore Alla rsa di Pieve, nel corso del normale giro di tamponi che periodicamente viene eseguito nelle case di riposo, sono stati trovati due ospiti positivi. Prontament ...