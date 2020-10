Clima: settembre 2020 il più caldo mai registrato in Europa e nel Mondo [DATI] (Di mercoledì 7 ottobre 2020) settembre 2020 è stato il mese di settembre più caldo mai registrato al Mondo: lo ha reso noto il Programma europeo per l’osservazione satellitare della Terra, Copernicus, avvertendo della possibilità che il 2020 sorpassi il 2016 come l’anno più caldo di sempre. Nei 12 mesi da ottobre 2019 a settembre 2020, la temperatura della superficie terrestre è stata di 1,3 gradi al di sopra dei livelli pre-industriali, portando il Pianeta pericolosamente vicino al tetto di 1,5 gradi, fissato dall’Accordo di Parigi sui cambiamenti Climatici. Secondo gli esperti del Copernicus Climate Change Service, il servizio per l’osservazione dei ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020)è stato il mese dipiùmaial: lo ha reso noto il Programma europeo per l’osservazione satellitare della Terra, Copernicus, avvertendo della possibilità che ilsorpassi il 2016 come l’anno piùdi sempre. Nei 12 mesi da ottobre 2019 a, la temperatura della superficie terrestre è stata di 1,3 gradi al di sopra dei livelli pre-industriali, portando il Pianeta pericolosamente vicino al tetto di 1,5 gradi, fissato dall’Accordo di Parigi sui cambiamentitici. Secondo gli esperti del Copernicuste Change Service, il servizio per l’osservazione dei ...

