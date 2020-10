Chi è Nunzia Taglialatela, la tentatrice di Temptation Island 2020 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Chi è Nunzia Taglialatela, la tentatrice di Temptation Island 2020 Nunzia Taglialatela è una delle tentatrici di Temptation Island 2020, il docu-reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. La ragazza single ha fatto breccia nel cuore di Alberto, fidanzato di Speranza. I due sono stati pizzicati più volte in piscina, tra coccole e abbracci. Un legame che rischia di rovinare una storia, quella tra Alberto e Speranza, che durra da ben 16 anni. Dopo aver visto il filmato, la fidanzata ha esclamato disgustata: “Che schifo, che schifo!”. Ma chi è Nunzia Taglialatela, tentatrice di Temptation ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Chi è, ladiè una delle tentatrici di, il docu-reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. La ragazza single ha fatto breccia nel cuore di Alberto, fidanzato di Speranza. I due sono stati pizzicati più volte in piscina, tra coccole e abbracci. Un legame che rischia di rovinare una storia, quella tra Alberto e Speranza, che durra da ben 16 anni. Dopo aver visto il filmato, la fidanzata ha esclamato disgustata: “Che schifo, che schifo!”. Ma chi èdi...

