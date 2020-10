Calcio Estero NEWS LIVE: Gotze al PSV, taglio stipendi al Barcellona (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tutte le NEWS di Calcio Estero LIVE: Calciomercato, conferenze stampa, breaking NEWS. Il giro del Mondo in un solo articolo. Gotze AL PSV – Mario Gotze è ufficialmente un nuovo giocatore del PSV. Il tedesco arriva a parametro zero dal Borussia Dortmund firmando un contratto biennale. DFB NEI GUAI – Secondo DW Sports, gli uffici della German Football Federation (DFB) sono stati perquisiti nell’ambito di un’indagine per evasione fiscale. TAGLI A Barcellona – Secondo Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe presentato ai propri giocatori un nuovo piano per il taglio degli ingaggi. COLPO DEL PORTO – Il Porto ha ufficializzato l’acquisto di prestito di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tutte ledimercato, conferenze stampa, breaking. Il giro del Mondo in un solo articolo.AL PSV – Marioè ufficialmente un nuovo giocatore del PSV. Il tedesco arriva a parametro zero dal Borussia Dortmund firmando un contratto biennale. DFB NEI GUAI – Secondo DW Sports, gli uffici della German Football Federation (DFB) sono stati perquisiti nell’ambito di un’indagine per evasione fiscale. TAGLI A– Secondo Mundo Deportivo, ilavrebbe presentato ai propri giocatori un nuovo piano per ildegli ingaggi. COLPO DEL PORTO – Il Porto ha ufficializzato l’acquisto di prestito di ...

repubblica : Juventus, la bolla si è sgonfiata: segnalati in procura i giocatori volati all'estero - repubblica : Juventus, la bolla si è sgonfiata: segnalati in procura i giocatori volati all'estero [di EMANUELE GAMBA] [aggiorna… - ItaSportPress : Barcellona, l'Accademia blaugrana a Mosca farà provini gratuiti per i giovani - - Lucamina81 : @officialmaz Oggi la scuola non da lavoro, ci sono migliaia di laureati senza lavoro in attesa di occupazione, poi… - TuttoMercatoWeb : Guingamp, si allena Imbula. L'ex Lecce sarà valutato prima di essere eventualmente tesserato -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Estero Calcio Estero NEWS LIVE: Facundo Pellistri al Manchester United Calcio News 24 Calcio Estero NEWS LIVE: Gotze al PSV, taglio stipendi al Barcellona

Tutte le news di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo. GOTZE AL PSV – Mario Gotze è ufficialmente un nuovo giocatore del PSV. Il ...

Serie A, diritti tv: cambia la data dell’assemblea. Il motivo

Serie A: diritti TV, la Lega sposta l’Assemblea al 13 ottobre. I club dovranno scegliere a quale cordata di fondi affidarsi per creare la media-company ...

Tutte le news di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo. GOTZE AL PSV – Mario Gotze è ufficialmente un nuovo giocatore del PSV. Il ...Serie A: diritti TV, la Lega sposta l’Assemblea al 13 ottobre. I club dovranno scegliere a quale cordata di fondi affidarsi per creare la media-company ...