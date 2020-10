Salento: controlli Nas anti Covid, sospesa struttura ricettiva per anziani "Il plesso, oltre ad essere oggetto di gravi carenze igieniche, ospitava un numero di persone superiore a quanto consentito" (Di martedì 6 ottobre 2020) Riportato dal ministero della Salute: Il Responsabile del settore Affari Generali di un comune sito in provincia di Lecce, a seguito di una segnalazione da parte del NAS, ha disposto la sospensione di una struttura ricettiva per anziani. Il provvedimento scaturisce da una verifica ispettiva effettuata nell’ambito della strategia di contrasto al Covid-19, nel corso della quale i militari avevano rilevato che il plesso, oltre ad essere oggetto di gravi carenze igieniche, ospitava un numero di persone superiore a quanto consentito. Il valore della struttura ammonta a circa un milione ... Leggi su noinotizie (Di martedì 6 ottobre 2020) Riportato dal ministero della Salute: Il Responsabile del settore Affari Generali di un comune sito in provincia di Lecce, a seguito di una segnalazione da parte del NAS, ha disposto la sospensione di unaper. Il provvedimento scaturisce da una verifica ispettiva effettuata nell’ambito della strategia di contrasto al-19, nel corso della quale i militari avevano rilevato che iladdiundi. Il valore dellaammonta a circa un milione ...

NoiNotizie : Salento: controlli Nas anti Covid, sospesa struttura ricettiva per anziani - nonstop9981 : RT @ImolaOggi: ??Migranti, 43 sbarcano in Salento e si gettano in mare per sfuggire ai controlli - VincentMA : RT @AlessandraMQ: ??#Migranti, 43 sbarcano in Salento e si gettano in mare per sfuggire ai controlli -

Ultime Notizie dalla rete : Salento controlli Salento: controlli Nas anti Covid, sospesa struttura ricettiva per anziani Noi Notizie Controlli anti Covid, sospesa struttura per anziani: gravi carenze igieniche e numero di ospiti oltre il consentito

SALENTO – Gravi carenze igieniche ed un numero di ospiti superiore al consentito. E per una struttura ricettiva per anziani scatta la sospensione dell’attività. È quanto hanno accertato i carabinieri ...

Allerta maltempo 6 ottobre, quali sono le Regioni a rischio?

Allerta maltempo 6 ottobre dopo la diramazione da parte della Protezione Civile per circa sei regioni: ma quali sono?

SALENTO – Gravi carenze igieniche ed un numero di ospiti superiore al consentito. E per una struttura ricettiva per anziani scatta la sospensione dell’attività. È quanto hanno accertato i carabinieri ...Allerta maltempo 6 ottobre dopo la diramazione da parte della Protezione Civile per circa sei regioni: ma quali sono?