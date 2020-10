Riciclo imballaggi di plastica, Corte dei Conti UE scettica sugli obbiettivi (Di martedì 6 ottobre 2020) La Corte dei Conti Ue ha ipotizzato che l’Unione potrebbe non raggiungere gli obbiettivi che si era prefissata di raggiungere per il Riciclo della plastica. obbiettivi ambiziosi che purtroppo potrebbero essere mancati quelli che l’UE si era prefissata di raggiungere in ordine al Riciclo degli imballaggi in plastica. Questo quanto ritenuto dalla Corte dei Conti … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 6 ottobre 2020) LadeiUe ha ipotizzato che l’Unione potrebbe non raggiungere gliche si era prefissata di raggiungere per ildellaambiziosi che purtroppo potrebbero essere mancati quelli che l’UE si era prefissata di raggiungere in ordine aldegliin. Questo quanto ritenuto dalladei… L'articolo proviene da YesLife.it.

Secondo un’analisi della Corte dei conti europea, l’UE non raggiungerà i valori-obiettivo che si è posta per il riciclaggio degli imballaggi di plastica per il 2025 e il 2030. Secondo la Corte, dunque ...

