Napoli, omicidio di Camorra e racket dei giochi online: quattro arresti (Di martedì 6 ottobre 2020) Cronaca di Napoli: la Polizia ha arrestato quattro persone per un omicidio di Camorra del 2014 e per un giro di racket legato alle truffe tramite giochi e scommesse online. Blitz contro la Camorra. Dalle prime ore di questa mattina, la Squadra Mobile di Napoli è impegnata in una operazione di polizia giudiziaria nell'area flegrea.

Dalle prime ore di questa mattina, la Squadra Mobile di Napoli è impegnata in una operazione di polizia giudiziaria nell’area flegrea. Gli uomini ...

Omicidio Luca Megali, barbiere ucciso nel suo salone a Pianura: arrestato mandante dopo 6 anni

La Squadra Mobile di Napoli, da questa mattina, è impegnata in una vasta operazione nell’area flegrea, durante la quale i poliziotti hanno ...

Dalle prime ore di questa mattina, la Squadra Mobile di Napoli è impegnata in una operazione di polizia giudiziaria nell'area flegrea. Gli uomini ...