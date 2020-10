Uomini e Donne, Tina Cipollari rivela: “io non mollo” (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari, in un’intervista si apre e parla della sua carriera, dichiarando di non voler mollare Ormai da anni Uomini e Donne vede tra i… Questo articolo Uomini e Donne, Tina Cipollari rivela: “io non mollo” è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’opinionista di, in un’intervista si apre e parla della sua carriera, dichiarando di non voler mollare Ormai da annivede tra i… Questo articolo: “io non mollo” è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Advertising

gennaromigliore : Sette anni fa, oggi, con il governo italiano eravamo a Lampedusa a piangere i 368 uomini, donne e bambini annegati… - matteosalvinimi : #Salvini: La Lega non ha organizzato nessuna manifestazione davanti al Tribunale, non mi sarei mai permesso di dist… - amendolaenzo : 77 anni fa Napoli si ribellò contro l'occupazione nazista, tra le prime città d'Europa. Agli eroi di quelle quattro… - hismyantidote_ : @_Horan28 si perchè se guardi il ritornello esprime un concetto del tutto ignorante...quel “foreplay” soprattutto c… - Taticloutz : RT @tripps42: È sempre tutto un 'perché le donne non denunciano?' o 'perché le donne non lasciano i mariti violenti?' e mai un 'perché gli… -