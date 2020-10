UFFICIALE – Napoli, colpo Bakayoko: contratto depositato (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Napoli ha depositato il contratto di Bakayoko, che si trasferisce in azzurro dal Chelsea attraverso la formula del prestito secco Il Napoli ha depositato il contratto di Tiemoue Bakayoko, che si trasferisce in azzurro dal Chelsea attraverso la formula del prestito secco fino a giugno 2021. Il centrocampista francese ritrova così l’allenatore Gennaro Gattuso dopo l’esperienza comune al Milan. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ilhaildi, che si trasferisce in azzurro dal Chelsea attraverso la formula del prestito secco Ilhaildi Tiemoue, che si trasferisce in azzurro dal Chelsea attraverso la formula del prestito secco fino a giugno 2021. Il centrocampista francese ritrova così l’allenatore Gennaro Gattuso dopo l’esperienza comune al Milan. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

sechesi : ?? Nota ufficiale Lega Serie A “La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornat… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Bakayoko torna in Italia: è un nuovo giocatore del Napoli ?? - capuanogio : Comunicato ufficiale della Lega @SerieA: “La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la ter… - Spiralwavemood : RT @Sport_Mediaset: #Napoli: #Bakayoko è ufficiale. #Milik resta, la #Sampdoria su #Llorente, Ounas al #Cagliari. #SportMediaset Aggiorna… - sebanderas : RT @glmdj: Riportiamo: #Mertens in pizzeria il 1/10, #Zieliski in commissariato il 28/09, sembra che dal sito ufficiale siano stati cancell… -