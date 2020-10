Nazionale, Chiellini e Bonucci attendono l’ok per andare in ritiro (Di lunedì 5 ottobre 2020) Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci saranno a disposizione del CT Roberto Mancina ma raggiungeranno il gruppo Nazionale dopo nuovi test. I difensore della Juventus Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci raggiungeranno il ritiro della Nazionale dopo aver fatto gli accertamenti preventivi e ottenuto le autorizzazioni in base alle disposizioni delle autorità sanitarie. A riportare la notizia è Massimiliano Nerozzi del Corriere della Sera. Al momento, Chiellini e Bonucci si trovano in isolamento fiduciario come tutti gli altri giocatori della Juventus dopo la positività riscontrata in due componenti dello staff bianconero. #Bonucci e #Chiellini raggiungeranno il ritiro ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Giorgioe Leonardosaranno a disposizione del CT Roberto Mancina ma raggiungeranno il gruppodopo nuovi test. I difensore della Juventus Giorgioe Leonardoraggiungeranno ildelladopo aver fatto gli accertamenti preventivi e ottenuto le autorizzazioni in base alle disposizioni delle autorità sanitarie. A riportare la notizia è Massimiliano Nerozzi del Corriere della Sera. Al momento,si trovano in isolamento fiduciario come tutti gli altri giocatori della Juventus dopo la positività riscontrata in due componenti dello staff bianconero. #e #raggiungeranno il...

