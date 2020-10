MotoGP, Le Mans riapre al pubblico (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo Misano anche Le Mans apre gli spalti a 5000 spettatori per il Gran Premio di Francia della MotoGP – Photo Credit: MotoGP.com Lo storico circuito di Le Mans riapre le porte al pubblico della MotoGP. In 5000 avranno accesso alle tribune del Circuito Bugatti di Le Mans per assistere dal vivo al Gran Premio di Francia. Il circuito francese segue l’esempio italiano e si prepara a diventare il secondo tracciato ad aprire gli spalti al pubblico in questo Mondiale MotoGP 2020. A differenza di Misano, però, le tribune saranno aperte a un massimo di 5000 persone e solo per le gare di domenica 11 ottobre. Le Mans come Misano Claude Michy, organizzatore della tappa francese del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo Misano anche Leapre gli spalti a 5000 spettatori per il Gran Premio di Francia della– Photo Credit:.com Lo storico circuito di Lele porte aldella. In 5000 avranno accesso alle tribune del Circuito Bugatti di Leper assistere dal vivo al Gran Premio di Francia. Il circuito francese segue l’esempio italiano e si prepara a diventare il secondo tracciato ad aprire gli spalti alin questo Mondiale2020. A differenza di Misano, però, le tribune saranno aperte a un massimo di 5000 persone e solo per le gare di domenica 11 ottobre. Lecome Misano Claude Michy, organizzatore della tappa francese del ...

Lo storico circuito di Le Mans riapre le porte al pubblico della MotoGP. In 5000 avranno accesso alle tribune del Circuito Bugatti di Le Mans per assistere dal vivo al Gran Premio di Francia. Il ...

MotoGP, Le Mans: A casa di Quartararo e Zarco, con l’incognita pioggia

GP a casa del leader MotoGP Quartararo e di Zarco, gran finale MotoE, conferme Moto2 e cambi Moto3. Non dimentichiamo la ...

