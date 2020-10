La seconda ondata del virus allontana la ripresa. Solo nel 2022 il pil tornerà a livelli pre-covid (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Nadef sarà una manovra da 40 miliardi finanziata in deficit e dalle risorse europee a fondo perduto. Spinta su investimenti e incentivi all’occupazione, in arrivo nuova spending e la riforma del fisco Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Nadef sarà una manovra da 40 miliardi finanziata in deficit e dalle risorse europee a fondo perduto. Spinta su investimenti e incentivi all’occupazione, in arrivo nuova spending e la riforma del fisco

Ultime Notizie dalla rete : seconda ondata Bassetti frena il terrore: "Non è la seconda ondata ma una scia della prima'' ilGiornale.it In un solo giorno 59 ricoveri, stress-test per gli ospedali

Due fronti su cui agire in fretta visto che gli addetti ai lavori credono che questa e la prossima saranno le due settimane decisive per capire come sarà la seconda ondata. Politici e medici si ...

La seconda ondata del virus allontana la ripresa. Solo nel 2022 il pil tornerà a livelli pre-covid

Il Nadef sarà una manovra da 40 miliardi finanziata in deficit e dalle risorse europee a fondo perduto. Spinta su investimenti e incentivi all’occupazione, in arrivo nuova spending e la riforma ...

