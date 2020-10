La presidente Von der Leyen in isolamento: ha avuto contatti con un positivo (Di lunedì 5 ottobre 2020) La presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, ha annunciato di essere in auto-isolamento dopo aver avuto contatti con una persona risultata positiva al coronavirus. "Sono stata ... Leggi su globalist (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ladella Commissione europea, Ursula Von der, ha annunciato di essere in auto-dopo avercon una persona risultata positiva al coronavirus. "Sono stata ...

SkyTG24 : Coronavirus, presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in auto-isolamento - covid19_alerts : RT @SkyTG24: Coronavirus, presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in auto-isolamento - Foxsaw22AveAle : RT @SkyTG24: Coronavirus, presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in auto-isolamento - Miti_Vigliero : Coronavirus, von der Leyen in auto-isolamento fino a domani La presidente della Commissione europea ha partecipato… - lciucciovino : RT @FQLive: #ULTIMORA / La presidente della Commissione Ue Von der Leyen in autoisolamento -