Gualtieri | con ' Recovery fund' | soldi per dissesto idrogeologico

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Dissesti idrogelogici e stati d'emergenza. Le Regioni battono cassa e il ministro dell'Economia promette di utilizzare parte dei fondi europei proprio per la manutenzione del territorio

Il precedente Dpcm è in scadenza il 7 ottobre. Ai microfoni di Rainews24 il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri assicura che sono esclusi nuovi lockdown, "ma per escluderli dobbiamo evitare i ...Ma “non ci saranno nuovi lockdown”, assicura il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, che poi aggiunge: “Per escluderli, tuttavia, dobbiamo evitare i contagi. Proprio perché l’obiettivo è non ...