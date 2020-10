Genoa | nessuna nuova positività | nei giorni scorsi ne erano emerse 22

(Di lunedì 5 ottobre 2020) “IlCfc comunica che in seguito agli accertamenti medici effettuati in data odierna non sononuove positività al Covid-19 tra i propri tesserati e membri dello staff“. Questo il comunicato della squadra ligure apparso sul sito ufficiale, una buona notizia dopo che nella scorsa settimana sono state accertate ben ventidue positività tra giocatori e membri dello staff.

“Il Genoa Cfc comunica che in seguito agli accertamenti medici effettuati in data odierna non sono emerse nuove positività al Covid-19 tra i propri tesserati e membri dello staff“. Questo il ...Il Genoa comunica finalmente una buona notizia, dopo le tante positività (22 in totale con 17 calciatori) al Coronavirus. Nessuna nuova positività è stata rilevata dopo gli ultimi tamponi. Ecco il ...