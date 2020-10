Fidanzata Francesco Oppini e Alba Parietti intervengono | “Dignità alla tua storia d’amore”

Advertising

VicolodelleNews : ‘#GFVip’ Sta nascendo qualcosa tra Francesco Oppini e Dayane Mello? Ecco l’intervento preventivo della madre di lui… - Cristin00189740 : La fidanzata di Francesco è nerissima ve lo dico #GFVIP - Bohsara_trash : Ma la mamma e la fidanzata di Francesco stanno alzando un polverone e il gif mette ancora le clip di loro due ???????? #GFVIP - blogtivvu : Fidanzata Francesco Oppini e Alba Parietti intervengono: “Dignità alla storia d’amore” #gfvip - indahgale : La fidanzata di Francesco Oppini in un post sul suo profilo Instagram. #GFVIP ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Fidanzata Francesco

Al Gf Vip non ci si annoia mai. I fan del noto reality show hanno di che parlare in questi giorni, dove dentro la casa sta succedendo di tutto ...GF Vip, Alba Parietti preoccupata per il figlio Francesco: «Su Dayane Mello deve sapere tutto». Le preoccupazioni della showgirl per il feeling ...