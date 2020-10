Elettra Lamborghini | lusso estremo in luna di miele | borsa e scarpe valgono una fortuna! No | stavolta non ha proprio badato a spese…

(Di lunedì 5 ottobre 2020), ladifa pazzie. Ormai sono ufficialmente marito e moglie, la ricca ereditiera e il suo innamoratissimo dj. Unadicon una meta romantica, ovvero Cipro. Per la coppia la vacanza è appena iniziata. Infatti i due mettono da parte ogni tipo di impegno e si concedono ancora ildi qualche bagno al mare. Non mancano cenette romantiche e qualche ‘pazzia’.e Afrojack sono felici e rilassati come non mai. Una vacanza breve vacanza a Cipro che concede alla coppia il tempo giusto per viversi e continuare a festeggiare la loro promessa di amore eterno nel modo più romantico e divertente. Non poteva mancare ilin vacanza e infatti ...

Advertising

trash_italiano : ZIA MALGY CHE TWERKA CON PEM PEM INSIEME AD ELETTRA LAMBORGHINI. MA IO AMO QUESTO PROGRAMMA. #namethattune - RVallesina : Giusy Ferreri - La isla (feat Elettra Lamborghini= - Puffociock : Più guardo le foto del matrimonio tra Elettra Lamborghini e Afrojak Più mi sento basso - PassarellaRock : Graphic novel edita da Becco Giallo .. Elettra Lamborghini e la Dea del Ritmo: il 29 Ottobre esce questo libro a fu… - proteggime : RT @axxocean: CON LA PRECISIONE DI PICASSO, ELETTRA, ELETTRA LAMBORGHINI #Sanremo2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

IL GIORNO

Grande sorpresa a "Name that tune" Domani martedì 6 ottobre tv8 presenterà in prima tv assoluta la quarta puntata di "Name that tune - Indovina la canzone". Come negli altri appuntamenti, la conduzion ...Elettra Lamborghini dramma per la cantante convolata a nozze soltanto da pochi giorni con il suo storico fidanzato Afrojack. Questi dovevano essere i giorni più spensierati per la ricca ereditiera che ...