Ares Gate, Alberto Tarallo a Domenica In: "Adua e Morra mai stati fidanzati, fu lei che fece cacciare Massimiliano"

Il mistero dell'Ares Gate al Grande Fratello Vip 5 si fa sempre più fitto e interessante. A Domenica In, Alberto Tarallo, il presunto Lucifero tirato in ballo da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, ha svelato importanti dettagli su questa vicenda, mentre Barbara D'Urso ha ospitato Enrico Lucherini, ufficio stampa dell'Ares Film. La storia tra Adua e Massimiliano era finta e inventata Tutto era iniziato quando Adua e Massimiliano si sono tornati a parlare dopo anni proprio al GF VIP 5. I due attori hanno tirato fuori una presunta setta di cui avrebbero fatto parte in passato, capeggiata da un certo Lucifero che manipolava le loro vite. In seguito, Adua aveva confidato a Dayane Mello e Matilde Brandi che Massimiliano Morra ...

