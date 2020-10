‘Uomini e Donne’, Sammy Hassan ospite in radio spiega il motivo della sua stoccata a Giulio Raselli e rivela cosa lo aveva colpito di Giovanna Abate durante il trono (Di domenica 4 ottobre 2020) Sammy Hassan, ex tentatore nonché scelta della tronista Giovanna Abate, è stato ospite nella puntata di sabato 3 ottobre del programma di Giada Di Miceli Non succederà più, in onda su radio radio. In collegamento telefonico, Sammy ha ricordato il percorso fatto in qualità di corteggiatore nello studio di Uomini e Donne, raccontando di come lo ha vissuto: E’ stato un percorso intenso,stancante, ma che mi regalato anche tante emozioni e poi è stato un percorso un po’ anomalo rispetto a quello che siamo abituati a vedere: ti aspetti delle cose, poi ti trovi ad affrontarlo a distanza e conoscere una persona in queste circostanze diventa difficile. Sammy ha poi ... Leggi su isaechia (Di domenica 4 ottobre 2020), ex tentatore nonché sceltatronista, è statonella puntata di sabato 3 ottobre del programma di Giada Di Miceli Non succederà più, in onda su. In collegamento telefonico,ha ricordato il percorso fatto in qualità di corteggiatore nello studio di Uomini e Donne, raccontando di come lo ha vissuto: E’ stato un percorso intenso,stancante, ma che mi regalato anche tante emozioni e poi è stato un percorso un po’ anomalo rispetto a quello che siamo abituati a vedere: ti aspetti delle cose, poi ti trovi ad affrontarlo a distanza e conoscere una persona in queste circostanze diventa difficile.ha poi ...

matteosalvinimi : #Salvini: La Lega non ha organizzato nessuna manifestazione davanti al Tribunale, non mi sarei mai permesso di dist… - gennaromigliore : Sette anni fa, oggi, con il governo italiano eravamo a Lampedusa a piangere i 368 uomini, donne e bambini annegati… - UNHCRItalia : 'Essere qui per il #3ottobre è un dovere civico e morale. Non possiamo accettare che donne, bambini e uomini in fug… - Giuditt28468367 : @jayelef_64 @Capezzone C'è uno spazio libero nel programma uomini e donne, che potrebbe occupare con la forza. Un F… - letizia_castiel : RT @rainingcaffeine: assurdo che a noi donne venga consigliato di utilizzare letteralmente una trappola per cazzi perchè gli uomini non rie… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia