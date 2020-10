Uni, il cane sempre felice, è una star sui social (Di domenica 4 ottobre 2020) Uni, esemplare di shiba-inu che vive in Giappone, ha sempre un’espressione felice soprattutto di fronte al cibo: sui social è una star Brutta giornata? Ritrova il buonumore con Uni, il cane più felice del mondo. Questo straordinario shiba-inu vive in Giappone, ha quasi due anni e un sorriso irresistibile! Soprattutto davanti al cibo… Ma attenzione!… L'articolo Uni, il cane sempre felice, è una star sui social Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 4 ottobre 2020) Uni, esemplare di shiba-inu che vive in Giappone, haun’espressionesoprattutto di fronte al cibo: suiè unaBrutta giornata? Ritrova il buonumore con Uni, ilpiùdel mondo. Questo straordinario shiba-inu vive in Giappone, ha quasi due anni e un sorriso irresistibile! Soprattutto davanti al cibo… Ma attenzione!… L'articolo Uni, il, è unasuiCorriere Nazionale.

aragcrns : io che speravo di fare conoscenze al secondo anno di uni perché al primo ero sola come un cane e invece quest’anno… - __theyarenotyou : @vvillaneIIe ricapitolando lorde non mi dà nulla, la mia uni cancella intere sessioni d'esame, il tuo cane non scen… - Fiamma75971795 : domani primo giorno di uni. nuovo dipartimento, nuovo libro della mia vita. sono sola come un cane. - 4guerismo : @cosimofcj non l'ho manco comprato l'anno scorso ho perso un anno di uni, potevo essere già laureato cane *** - CaptainFran97 : Ormai sono abituata ad 'Amica'Uni che mi ghosta e non ci faccio più nemmeno troppo caso, però, ZIO CANE, se non hai… -

Ultime Notizie dalla rete : Uni cane Uni, il cane sempre felice, è una star sui social Corriere Nazionale Aperte le iscrizioni per il CORSO FORMATIVO PET CARETAKER IHOA© Ideal habitat of animals

Entro il 30 ottobre le richieste. Dal 16 novembre l’inizio del workshop qualificato da AICS Cinofilia dedicato alla figura specialistica di Pet Sitter “Caretaker” letteralmente significa “colui o cole ...

Ragazzino suicida.“Mamma, papà vi amo ma devo seguire l’uomo col cappuccio”

Sgomento a Napoli dove si consuma una tragedia inspiegabile: un bimbo di 11 anni si suicida dopo aver inviato un messaggio ai suoi genitori.

Entro il 30 ottobre le richieste. Dal 16 novembre l’inizio del workshop qualificato da AICS Cinofilia dedicato alla figura specialistica di Pet Sitter “Caretaker” letteralmente significa “colui o cole ...Sgomento a Napoli dove si consuma una tragedia inspiegabile: un bimbo di 11 anni si suicida dopo aver inviato un messaggio ai suoi genitori.