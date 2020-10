Serie B, tris Cittadella al Brescia pareggio tra Pisa e Cremonese (Di domenica 4 ottobre 2020) Giocate oggi due partite del campionato di Serie B che completano il secondo turno. In serata grazie ai gol di D'Urso al 58', Tsadjout al 74' e Gargiulo al 96', il Cittadella ha battuto 3-0 il Brescia e ora comanda da solo la classifica a punteggio pieno. Nell'altro posticipo del pomeriggio 1-1 in Pisa-Cremonese. I gol entrambi nel primo tempo: al 7', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Vido ha scoccato un destro a giro che ha fulminato Volpe. Pari della Cremonese quattro minuti prima dell'intervallo, con una punizione di Bonaiuto.SABATO 3 OTTOBREore 14:15Chievo-Salernitana 1-2ore 16:15Ascoli-Lecce 0-2Empoli-Monza 0-0Entella-Reggiana 0-2Reggina-Pescara 3-1Spal-Cosenza 1-1Venezia-Frosinone 0-2ore 18:15Vicenza-Pordenone 1-1DOMENICA 5 OTTOBREore ... Leggi su itasportpress (Di domenica 4 ottobre 2020) Giocate oggi due partite del campionato diB che completano il secondo turno. In serata grazie ai gol di D'Urso al 58', Tsadjout al 74' e Gargiulo al 96', ilha battuto 3-0 ile ora comanda da solo la classifica a punteggio pieno. Nell'altro posticipo del pomeriggio 1-1 in. I gol entrambi nel primo tempo: al 7', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Vido ha scoccato un destro a giro che ha fulminato Volpe. Pari dellaquattro minuti prima dell'intervallo, con una punizione di Bonaiuto.SABATO 3 OTTOBREore 14:15Chievo-Salernitana 1-2ore 16:15Ascoli-Lecce 0-2Empoli-Monza 0-0Entella-Reggiana 0-2Reggina-Pescara 3-1Spal-Cosenza 1-1Venezia-Frosinone 0-2ore 18:15Vicenza-Pordenone 1-1DOMENICA 5 OTTOBREore ...

