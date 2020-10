Rudiger tra Roma e Milan. L'intermediario dell'operazione è... un ex giallorosso (Di domenica 4 ottobre 2020) Il difensore tedesco è ormai fuori dai piani di Lampard e del Chelsea, e il mandato per l'Italia lo ha ricevuto il suo ex compagno Francesco Totti Leggi su 90min (Di domenica 4 ottobre 2020) Il difensore tedesco; ormai fuori dai piani di Lampard e del Chelsea, e il mandato per l'Italia lo ha ricevuto il suo ex compagno Francesco Totti

Rudiger gioca nel Chelsea ma è in uscita dal club inglese. Lampard non ha né confermato, né smentito queste trattative. Il tecnico della squadra di Londra ha solamente fatto intendere che il tedesco ...

Rudiger tra Roma e Milan. L'intermediario dell'operazione è... un ex giallorosso

Negli ultimi giorni di mercato è tornato con forza il nome di Antonio Rudiger. Un difensore che conosce bene il campionato italiano, dopo aver militato nella Roma con Rudi Garcia prima e Luciano ...

Rudiger gioca nel Chelsea ma è in uscita dal club inglese. Lampard non ha né confermato, né smentito queste trattative. Il tecnico della squadra di Londra ha solamente fatto intendere che il tedesco ...