Juventus Napoli, il precedente che obbliga a cambiare le regole (Di domenica 4 ottobre 2020) Il caso di Juventus-Napoli mette la Lega e tutti gli organi organizzativi di fronte a una priorità: cambiare le regole Dopo la mancata partenza del Napoli verso Torino, su indicazioni dirette dell’Asl, per affrontare la partita con la Juventus, in Serie A è scoppiata la bolla impermeabile agli attacchi del Covid-19. In casa azzurra confermati due calciatori positivi (Zielinski ed Elmas) e un membro dello staff. Situazione che ha messo in allarme sia il club che le autorità partenopee, e gestita dall’Asl con la decisione di vietare la trasferta, creando uno scontro giurisdizionale ma anche regolamentare con la Juventus. Il protocollo parla chiaro, con due positivi si può giocare. Quindi il club azzurro rischia ora la sconfitta 3-0 ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Il caso dimette la Lega e tutti gli organi organizzativi di fronte a una priorità:leDopo la mancata partenza delverso Torino, su indicazioni dirette dell’Asl, per affrontare la partita con la, in Serie A è scoppiata la bolla impermeabile agli attacchi del Covid-19. In casa azzurra confermati due calciatori positivi (Zielinski ed Elmas) e un membro dello staff. Situazione che ha messo in allarme sia il club che le autorità partenopee, e gestita dall’Asl con la decisione di vietare la trasferta, creando uno scontro giurisdizionale ma anche regolamentare con la. Il protocollo parla chiaro, con due positivi si può giocare. Quindi il club azzurro rischia ora la sconfitta 3-0 ...

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - ZZiliani : Mentre il Napoli non parte per Torino, la Juventus informa che ci sono due positività nello staff ma non riguardano… - _Kudo97 : RT @CB_Ignoranza: Allora c'è sta cazzo di squadra, che deve andare a giocare questa partita dimmmerda, ma la ASL gli dice: lei non sa chi s… - LoveNA1926 : RT @ZZiliani: ULTIMORA. È in corso in FIGC una riunione straordinaria per decidere se Juventus-Napoli deve essere rinviata. Nella foto AP:… -