GAZZETTA – “Rissa Juve-Napoli” | gli azzurri rischiano contro i bianconeri | ma trovano Tiémoué Bakayoko

Leggi su calciomercato.napoli

(Di domenica 4 ottobre 2020) “Rissa-Napoli”. Questo è il titolo d’apertura dell’edizione odierna de Ladello Sport, che fa chiaramente riferimento al caso che ha animato la serata di ieri. L’ASL ha infatti bloccato il Napoli, che non è partito per Torino dove domani sera dovrebbe disputarsi il match alle 20:45. Temendo un caso simile a quello del Genoa, la Regione Campania ha impedito aglidi partire, ma se Gennaro Gattuso e i suoi ragazzi non si presenteranno all’Allianz Stadium perderanno a tavolino, almeno stando a quanto dice il regolamento. 04/10/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 15€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ Nella giornata di domani chiuderà la ...