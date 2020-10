DIRETTA Lazio Inter – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di domenica 4 ottobre 2020) Sfida molto Interessante quella tra Lazio e Inter, valida per la 3° giornata di Serie A 2020/21. La partita avrà inizio alle ore 15.00 oggi domenica 4 ottobre allo stadio Olimpico di Roma. Le scelte degli allenatori Formazione titolare per Simone Inzaghi che ritrova anche Correa e Radu per questa sfida importante. Debutto probabile per il neo arrivato Fares sull’out mancino, coppia Immobile-Caicedo davanti. Inter che riproporrà la coppia Lukaku-Lautaro Martinez davanti, Perisic dovrebbe prendere il posto di Young sull’out, Vidal e Barella a centrocampo al posto di Eriksen. Probabile esclusione di Kolarov dal pacchetto arretrato. LE PROBABILI Formazioni Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, ... Leggi su giornal (Di domenica 4 ottobre 2020) Sfida moltoessante quella tra, valida per la 3° giornata di Serie A 2020/21. La partita avrà inizio alle ore 15.00 oggi domenica 4 ottobre allo stadio Olimpico di Roma. Le scelte degli allenatori Formazione titolare per Simone Inzaghi che ritrova anche Correa e Radu per questa sfida importante. Debutto probabile per il neo arrivato Fares sull’out mancino, coppia Immobile-Caicedo davanti.che riproporrà la coppia Lukaku-Lautaro Martinez davanti, Perisic dovrebbe prendere il posto di Young sull’out, Vidal e Barella a centrocampo al posto di Eriksen. Probabile esclusione di Kolarov dal pacchetto arretrato. LE PROBABILI(3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, ...

