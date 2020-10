Chiesa alla Juve e Callejon alla Fiorentina: avanti fino in fondo! (Di domenica 4 ottobre 2020) Federico Chiesa alla Juve. Josè Maria Callejon alla Fiorentina. Andiamo avanti fino in fondo, è destino che debba andare così. Prima di dire “non si fa”, “è difficile”, “sta saltando”, “non ci sono margini” abbiamo sempre pensato che sarebbe stato giusto aspettare fino in fondo. E infatti mai ci siamo esibiti in considerazione di chiusura definitiva com’è stato fatto da più parti. Il famoso accordo che risale a martedì scorso è molto importante, con pagamento dilazionato che la Fiorentina ha accettato. Anche l’attesa di Callejon meriterebbe ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 ottobre 2020) Federico. Josè Maria. Andiamoin fondo, è destino che debba andare così. Prima di dire “non si fa”, “è difficile”, “sta saltando”, “non ci sono margini” abbiamo sempre pensato che sarebbe stato giusto aspettarein fondo. E infatti mai ci siamo esibiti in considerazione di chiusura definitiva com’è stato fatto da più parti. Il famoso accordo che risale a martedì scorso è molto importante, con pagamento dilazionato che laha accettato. Anche l’attesa dimeriterebbe ...

