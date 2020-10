sportli26181512 : Chievo-Salernitana 1-2: Bella rimonta della Salernitana sul Chievo nel match valevole per la seconda giornata della… - serieB123 : Salernitana, 2-1 corsaro al Chievo nel segno di Djuric - larenait : ?? Nella seconda giornata di Serie B, passo falso dei gialloblù #chievosalernitana - sportli26181512 : Colpo Salernitana al Bentegodi: Tutino e Djuric ribaltano il Chievo: Colpo Salernitana al Bentegodi: Tutino e Djuri… - _SiGonfiaLaRete : #SerieB, #Salernitana corsara a Verona: #Tutino e #Djuric ribaltano il #Chievo -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Salernitana

In occasione della 2^ giornata di Serie B, la Salernitana batte il Chievo in trasferta. Dopo un inizio senza emozioni, al 22' il colpo di testa di Fabbri si spegne in out. Al 24' un errore del ...Gli highlights e i gol di Chievo-Salernitana 1-2, match valido per la seconda giornata di Serie B 2020/2021. Allo stadio Bentegodi i padroni di casa passano in vantaggio al 24' dopo un clamoroso ...