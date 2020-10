Salernitana a caccia del primo colpaccio

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 3 ottobre 2020) Marco De Martino Dopo l’esordio con la Reggina in campionato e con il Sudtirol in Coppa Italia, quest’oggi lasarà impegnata per la prima volta in stagione fuori casa, al Bentegodi di Verona. Ad attendere i granata ci sarà il Chievo di mister Aglietti, reduce dai 120’ con tanto di eliminazione ai rigori in Tim Cup ad opera del Catanzaro. Torna in trasferta, dunque, lache andrà adi un successo che manca da nove mesi e mezzo. Era il 18 gennaio quando la squadra allora allenata da Gian Piero Ventura espugnò l’Adriatico di Pescara grazie ad una doppietta di Djuric. Da quel giorno, dalla prima giornata di ritorno dello scorso campionato, i granata non sono più riusciti a vincere lontano dall’Arechi. Una striscia negativa incredibile che ha di ...