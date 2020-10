Milan, no stop per Kabak. Ora prima scelta per la difesa (Di sabato 3 ottobre 2020) Accostato più volte all’Inter senza alcun tipo di concretezza, ora Ozan Kabak è davvero la prima scelta del Milan, l’investimento che i rossoneri vorrebbero fare per il ruolo di difensore centrale. Malgrado la chiusura e il pessimismo di ieri da parte di qualche fonte giornalistica, ci sono invece i margini per trattare. Su Tomiyasu non ci sono stati mai grandi margini, Nastasic è finito fuori dai radar, Rudiger può essere una possibilità soltanto se con lo Schalke non si arrivasse a una quadratura, la richiesta è superiore ai 25 milioni. Come segnalato da Milan News, gli agenti sono in Italia e hanno incontrato il club rossonero. Ora serve l’intesa con lo Schalke. Foto: L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 ottobre 2020) Accostato più volte all’Inter senza alcun tipo di concretezza, ora Ozanè davvero ladel, l’investimento che i rossoneri vorrebbero fare per il ruolo di difensore centrale. Malgrado la chiusura e il pessimismo di ieri da parte di qualche fonte giornalistica, ci sono invece i margini per trattare. Su Tomiyasu non ci sono stati mai grandi margini, Nastasic è finito fuori dai radar, Rudiger può essere una possibilità soltanto se con lo Schalke non si arrivasse a una quadratura, la richiesta è superiore ai 25 milioni. Come segnalato daNews, gli agenti sono in Italia e hanno incontrato il club rossonero. Ora serve l’intesa con lo Schalke. Foto: L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Milan stop Milan, no stop per Kabak. Ora prima scelta per la difesa alfredopedulla.com Bologna, brutto infortunio per Capitan Poli: 2 mesi di stop

Brutte notizie in casa Bologna. Il centrocampista e capitano della formazione felsinea, l'ex Milan Andrea Poli, ha subito una frattura composta del ...

Brutte notizie in casa Bologna. Il centrocampista e capitano della formazione felsinea, l'ex Milan Andrea Poli, ha subito una frattura composta del ...