Liga 2020/2021, Atletico Madrid e Villarreal non vanno oltre lo 0-0 (Di sabato 3 ottobre 2020) Niente riscatto per l’Atletico Madrid di Suarez che contro il Villarreal sperava di portare a casa una vittoria dopo il pareggio rimediato nel turno precedente contro il neopromosso Hueca. Buone occasioni da una parte e dall’altra ma i colchoneros non solo non brillano, ma è grazie ad Oblak che riescono a conquistare un punto e il risultato rimane congelato sullo 0-0. Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) Niente riscatto per l’di Suarez che contro ilsperava di portare a casa una vittoria dopo il pareggio rimediato nel turno precedente contro il neopromosso Hueca. Buone occasioni da una parte e dall’altra ma i colchoneros non solo non brillano, ma è grazie ad Oblak che riescono a conquistare un punto e il risultato rimane congelato sullo 0-0.

