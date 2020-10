Giro d’Italia 2020: tappa 3 ottobre in streaming e diretta tv (Di sabato 3 ottobre 2020) Oggi, 3 ottobre 2020, prenderà il via il Giro d’Italia con la prima tappa, in onda in diretta sulle reti Rai. Un Giro in una stagione inconsueta, “salvato” nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria. La 103esima edizione si concluderà il 25 ottobre. La giornata televisiva in rosa inizierà alle 12.25 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con il Villaggio di Partenza e, dalle 13.25, con l’Anteprima Giro. A partire dalle 14.00 la linea passerà invece a Rai2 (streaming a questo link) per la tappa vera e propria, a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla tappa. Giro ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 3 ottobre 2020) Oggi, 3, prenderà il via ild’Italia con la prima, in onda insulle reti Rai. Unin una stagione inconsueta, “salvato” nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria. La 103esima edizione si concluderà il 25. La giornata televisiva in rosa inizierà alle 12.25 su RaiSport +HD (a questo link) con il Villaggio di Partenza e, dalle 13.25, con l’Anteprima. A partire dalle 14.00 la linea passerà invece a Rai2 (a questo link) per lavera e propria, a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla...

