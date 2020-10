De Laurentiis chiama Agnelli per rinviare Juve-Napoli: il CdS riporta il contenuto della telefonata (Di sabato 3 ottobre 2020) Ci sono conferme, attraverso una fonte autorevole come il Corriere dello Sport, sul fatto che in queste ore De Laurentiis abbia chiamato Agnelli per richiedere formalmente il rinvio di Juve-Napoli. Una situazione complicata quella che sta vivendo il club partenopeo, visto che dopo il contatto avuto dai giocatori di Gattuso con quelli del Genoa domenica scorso (solo in un secondo momento è venuto fuori che il Grifone avesse mezza squadra positiva), nelle ultime ore è emerso il tampone positivo di Zielinski. La richiesta di De Laurentiis ad Agnelli per Juve-Napoli A tal proposito, la fonte riporta che De Laurentiis abbia richiesto formalmente al presidente bianconero il rinvio di ... Leggi su bufale (Di sabato 3 ottobre 2020) Ci sono conferme, attraverso una fonte autorevole come il Corriere dello Sport, sul fatto che in queste ore Deabbiatoper richiedere formalmente il rinvio di. Una situazione complicata quella che sta vivendo il club partenopeo, visto che dopo il contatto avuto dai giocatori di Gattuso con quelli del Genoa domenica scorso (solo in un secondo momento è venuto fuori che il Grifone avesse mezza squadra positiva), nelle ultime ore è emerso il tampone positivo di Zielinski. La richiesta di DeadperA tal proposito, la fonteche Deabbia richiesto formalmente al presidente bianconero il rinvio di ...

