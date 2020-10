Covid, il Natale fa paura: l?ipotesi del governo di limitare feste e viaggi (Di sabato 3 ottobre 2020) «Dobbiamo salvare il Natale» ripete il professor Massimo Galli, direttore di Malattie infettive del Sacco di Milano. Ma quando gli mostrano i dati delle ultime 24 ore - il secondo giorno... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 3 ottobre 2020) «Dobbiamo salvare il» ripete il professor Massimo Galli, direttore di Malattie infettive del Sacco di Milano. Ma quando gli mostrano i dati delle ultime 24 ore - il secondo giorno...

Siamo di fronte a criticità e limitazioni – osservano ancora Di Natale e Spoto – le cui conseguenze sono ... sospensione fiera Rosario 2020 e installazione giostre per emergenza covid Campobello di ...

Gli affitti slittano al 15 dicembre ll Comune “congela’’ 48 milioni

Il sindaco firma un’ordinanza per dare ancora un po’ di respiro a negozi e locali negli spazi municipali. In Galleria affari sotto dell’80% rispetto al periodo pre-Covid. Prorogati i pagamenti relativ ...

Siamo di fronte a criticità e limitazioni – osservano ancora Di Natale e Spoto – le cui conseguenze sono ... sospensione fiera Rosario 2020 e installazione giostre per emergenza covid Campobello di ...