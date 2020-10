Coronavirus | corrono i contagi in serie A | altri tre positivi nel Genoa Anche Elmas positivo nel Napoli

(Di sabato 3 ottobre 2020) Il campionato di calcio italiano, iniziato con i migliori propositi dopo la turbolenta interruzione della scorsa primavera, si ritrova a fare i conti con nuovie focolai di. I rigidi controlli, l’elevata frequenza dei tamponi e i protocolli adottati in concerto con le autorità sanitarie non sono riusciti a isolare i club diA dalo. Così, con il risultatopertre giocatori della squadra, nelè divampato un vero e proprio focolaio. Sono Biraschi, Crisicito e Males i calciatori della rosa rossoblu che si aggiungono agli14 individuati nei giorni scorsi. Considerando le altre cinquetà registrate tra assistenti e collaboratori dello ...

sirjoe7007 : @nomfup @nzingaretti ma @zingaretti non obbliga i #runners a portare la mascherina. Corrono sui marciapiedi, sui vi… - corrieredicomo : - infoitinterno : Spata: «Coronavirus, avevamo già evidenziato i rischi che si corrono in famiglia» - BrunoCentrelli : Immunodepressi, chi sono e perché corrono più rischi con il Covid-19 - Ticinonline : Coronavirus: i Paesi Bassi corrono ai ripari #coronavirus #paesibassi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus corrono

Open

In Toscana sono 15.391 i casi di positività al coronavirus registrati al 3 ottobre, 197 in più rispetto al giorno precedente (97 identificati in corso di tracciamento e 100 da attività di scree ...e al Congresso al fine di accelerare l'approvazione di un ulteriore pacchetto di stimoli per far fronte all'emergenza economica scatenata dal Coronavirus. Ed è subito allarme. Nonostante Donald Trump ...