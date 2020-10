Coronavirus, contagi ancora in crescita: 2844 casi, due vittime in più (27) nelle ultime ventiquattr’ore (Di sabato 3 ottobre 2020) In forte crescita i positivi in Lombardia: da 307 passano a 393. Polemica tra Comune di Milano e Regione sull’approvvigionamento del vaccino antinfluenzale. La Campania sfonda il muro dei 400 casi Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 3 ottobre 2020) In fortei positivi in Lombardia: da 307 passano a 393. Polemica tra Comune di Milano e Regione sull’approvvigionamento del vaccino antinfluenzale. La Campania sfonda il muro dei 400

Coronavirus, oltre 12mila contagi in Francia. Superata la soglia dei 10mila morti in Belgio. India, oltre 100mila v… Coronavirus, in Italia 2.844 nuovi contagi con 119mila tamponi e 27 morti. 401 casi in... #Coronavirus, crescono ancora i contagi: sono 2.844 in 24 ore con 118mila tamponi. Altre 27 vittime #Coronavirus, In Italia i contagi a livello di aprile. In campo esercito e mini-lockdown. Mattarella: 'Preoccupato' Dopo Genoa a Napoli si potrebbe innescare un pericoloso 'effetto domino' sui contagi da #coronavirus in Serie A e loro pen…

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus contagi Coronavirus Campania: contagi e morti oggi 4 ottobre, bollettino ufficiale Fanpage.it Speciale scuola: Brusaferro (Iss), bene l'identificazione nuovi casi coronavirus in classe

Roma, 02 ott 15:00 - (Agenzia Nova) - "Gran parte di questi contagi avviene a livello intrafamiliare e c'è un tema di grande attenzione anche alle attività di integrazione di tipo informale quindi ...

Kirghizistan: oggi le elezioni legislative in un clima di incertezza

Le tensioni sono esacerbate dalla pandemia di coronavirus, che in Kirghizistan ha provocato 47 mila contagi e 1.065 decessi, e dalla conseguente crisi economica in un Paese il cui 32 per cento della ...

