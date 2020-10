Can Yaman, Signor Sbagliato (Bay Yanlis): ecco dove guardare la quattordicesima puntata sub ita e i nuovi trailer (Di sabato 3 ottobre 2020) Can Yaman, Signor Sbagliato (Bay Yanlis): come si sarà conclusa la seconda serie TV con il divo turco ed Ozge Gurel, andata in onda nella serata di ieri, venerdì 2 ottobre? Diciamo subito che la storia d’amore tra Ozgur ed Ezgi ha avuto un lieto fine: ecco i dettagli della quattordicesima puntata! Can Yaman, Signor Sbagliato (Bay Yanlis): Serdar vuole far fallire il ristorante di Ozgur per riavere Ezgi La settimana scorsa avevamo visto i due protagonisti finire in carcere per diffusione di dati sensibili sull’attività di Tolga. Era stata arrestata solo Ezgi, con la falsa accusa di aver passato le informazioni ad Ozgur, suo vecchio datore di lavoro oltre che suo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 3 ottobre 2020) Can(Bay): come si sarà conclusa la seconda serie TV con il divo turco ed Ozge Gurel, andata in onda nella serata di ieri, venerdì 2 ottobre? Diciamo subito che la storia d’amore tra Ozgur ed Ezgi ha avuto un lieto fine:i dettagli della! Can(Bay): Serdar vuole far fallire il ristorante di Ozgur per riavere Ezgi La settimana scorsa avevamo visto i due protagonisti finire in carcere per diffusione di dati sensibili sull’attività di Tolga. Era stata arrestata solo Ezgi, con la falsa accusa di aver passato le informazioni ad Ozgur, suo vecchio datore di lavoro oltre che suo ...

