La procura di Massa ha chiesto che Marco Cappato e Mina Welby siano processati in appello per aver aiutato il suicidio di Davide Trentini (Di venerdì 2 ottobre 2020) La procura di Massa ha fatto ricorso in appello contro la sentenza di primo grado dello scorso 28 luglio in cui Marco Cappato e Mina Welby erano stati assolti dall’accusa di aver aiutato il suicidio di Davide Trentini, 53 anni, Leggi su ilpost (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ladiha fatto ricorso incontro la sentenza di primo grado dello scorso 28 luglio in cuierano stati assolti dall’accusa diildi, 53 anni,

LomaxRonny : @ilpost Chiedete per favore alla procura di Massa da quando un uomo non è libero di porre fine alle proprie sofferenze. - marilenamafe : RT @ilpost: La procura di Massa ha chiesto che Marco Cappato e Mina Welby siano processati in appello per aver aiutato il suicidio di David… - ilpost : La procura di Massa ha chiesto che Marco Cappato e Mina Welby siano processati in appello per aver aiutato il suici… - virginiaftt : La responsabilità è del Parlamento che non ha ancora fornito risposta ai due richiami della Corte Costituzionale. F… - ElenaBosco29 : RT @MatteoMainardi: Processo Trentini, la procura di Massa ha fatto ricorso contro l’assoluzione di Marco Cappato e Mina Welby - https://t.… -