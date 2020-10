Jessica Antonini nei guai | Maria De Filippi scopre l’accordo a Uomini e Donne (Di venerdì 2 ottobre 2020) Jessica Antonini sembra mettersi nei guai durante un ballo insieme al suo corteggiatore Davide Lo Passo che, le sussurra all’orecchio il posto in cui raggiungerla dopo la registrazione. Cosa è realmente successo? La tronista di Uomini e Donne ha iniziato il suo percorso all’interno del programma cercando fin dall’inizio una persona con cui condividere la … L'articolo Jessica Antonini nei guai Maria De Filippi scopre l’accordo a Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 2 ottobre 2020)sembra mettersi neidurante un ballo insieme al suo corteggiatore Davide Lo Passo che, le sussurra all’orecchio il posto in cui raggiungerla dopo la registrazione. Cosa è realmente successo? La tronista diha iniziato il suo percorso all’interno del programma cercando fin dall’inizio una persona con cui condividere la … L'articoloneiDel’accordo aproviene da www.meteoweek.com.

