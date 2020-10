In sciopero i quotidiani locali del gruppo Gedi. Quattro testate potrebbero essere vendute a giorni (Di venerdì 2 ottobre 2020) I quotidiani locali del gruppo Gedi sono oggi in sciopero, fermi anche gli aggiornamenti dei siti. Ai rispettivi consigli di redazione è stato affidato un pacchetto di cinque giornate di astensione del lavoro. Le iniziative sono state indette dal coordinamento delle assemblee dei quotidiani Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio, Il Mattino di Padova, Corriere delle Alpi, Il Piccolo, Il Tirreno, La Nuova Ferrara, La Nuova Venezia, La Provincia Pavese, La Sentinella del Canavese, La Tribuna di Treviso, Il Messaggero Veneto. Da tempo trapelano notizie su trattative avviate da Gedi (di proprietà della famiglia Agnelli ed editore anche dei quotidiani la Repubblica, La Stampa e il Secolo XIX) per la vendita di Quattro dei suoi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Idelsono oggi in, fermi anche gli aggiornamenti dei siti. Ai rispettivi consigli di redazione è stato affidato un pacchetto di cinque giornate di astensione del lavoro. Le iniziative sono state indette dal coordinamento delle assemblee deiGazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio, Il Mattino di Padova, Corriere delle Alpi, Il Piccolo, Il Tirreno, La Nuova Ferrara, La Nuova Venezia, La Provincia Pavese, La Sentinella del Canavese, La Tribuna di Treviso, Il Messaggero Veneto. Da tempo trapelano notizie su trattative avviate da(di proprietà della famiglia Agnelli ed editore anche deila Repubblica, La Stampa e il Secolo XIX) per la vendita didei suoi ...

Idl3 : RT @il_piccolo: Il Piccolo è in sciopero assieme agli altri quotidiani locali del gruppo Gedi. Le attività sul sito saranno sospese fino a… - fattoquotidiano : In sciopero i quotidiani locali del gruppo Gedi. Quattro testate potrebbero essere vendute a giorni - ardovig : RT @il_piccolo: Il Piccolo è in sciopero assieme agli altri quotidiani locali del gruppo Gedi. Le attività sul sito saranno sospese fino a… - eliLenarduzzi : RT @il_piccolo: Il Piccolo è in sciopero assieme agli altri quotidiani locali del gruppo Gedi. Le attività sul sito saranno sospese fino a… - DaddiLuca : Il Tirreno e i quotidiani locali del gruppo Gedi in sciopero il 2 ottobre -