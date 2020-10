ghezzi | FUTURA | - INTERROGAZIONE * FESTIVAL SPORT | « Quanto costa l' edizione 2020 milanese e digitale? Perché si è fatta questa scelta? »

AgenziaOpinione : ghezzi (FUTURA) – INTERROGAZIONE * FESTIVAL SPORT: « Quanto costa l’edizione 2020 milanese e digitale? Perché si è… - AgenziaOpinione : GHEZZI e COPPOLA (futura) * accoglienza: « la RESIDENZA FERSINA CHIUDE, QUALE PROGETTO PER I RICHIEDENTI ASILO? » - AgenziaOpinione : GHEZZI (FUTURA) * PRESIDENTE MART: « KASWALDER SCRIVE AI CONSIGLIERI PROVINCIALI DI evitare che negli atti politici… - AgenziaOpinione : GHEZZI (FUTURA) – INTERROGAZIONE * Requisiti Itea: « FUGATTI insinua che la giustizia in Trentino agisca con ordina… - secolotrentino : #Sicor di Rovereto: il parere di Alex #Marini (M5S) e Paolo #Ghezzi (Futura) -

Ultime Notizie dalla rete : ghezzi FUTURA

agenzia giornalistica opinione

Pubblichiamo le due lettere arrivate al giornale in tema di lavoro, in seguito alla decisione dell'azienda SICOR di Rovereto di disdettare il contratto nazionale siglato con la parte sindacale. MARINI ...VOGHERA «Non appoggeremo nessuna lista. I nostri elettori saranno liberi di scegliere se andare a votare oppure no». Pier Ezio Ghezzi candidato sindaco dei civici che è arrivato terzo in questa compet ...