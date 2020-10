Gf Vip | bestemmia in diretta Tv | concorrente verso squalifica immediata

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 2 ottobre 2020) "Niente ragazzi, buonanotte" così, tra l'imbarazzo generale, Francesco Oppini ha provato a distogliere l'attenzione di telecamere e spettatori da quanto appena accaduto. Ma nonostante l'episodio sia avvenuto in piena notte agli utenti del web ladi Denis Dosio non è proprio sfuggita. In poche ore video e commenti pungenti degli internauti hanno invaso Twitter e altri social network. Impossibile far finta di niente e ora la produzione del Grande Fratello Vip potrebbe prendere seri provvedimenti nei confronti del 19enne. Lo spiacevole episodio si è verificato intorno alle 2 di notte in una delle camere da letto della Casa. Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Francesco Oppini scherzano e ridono insieme a Denis Dosio, mentre Dayane e Adua chiacchierano. (Continua...) Tutto d'un tratto, nella concitazione dei ...