Coronavirus | la Danimarca ucciderà un milione di visoni “da pelliccia” | “Chiudere gli allevamenti in Italia”

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo le migliaia diabbattuti in Olanda e in Spagna, la, il più grande allevatore mondiale di“da pelliccia”, ha deciso di uccidere undi esemplari rinchiusi negli stabilimenti per prevenire la diffusione del nuovo. «Facciamo appello al Governo italiano affinché stabilisca la chiusura di tutti glidi animali da pelliccia in Italia, purtroppo ancora attivi in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Abruzzo, prevedendo il recupero e la riabilitazione degli animali. Questipossono ricordare i cosiddetti ‘mercati umidi’ cinesi, come quello di Wuhan, dove si è verificato il primo contagio da animale selvatico a uomo, come attestato dai ...