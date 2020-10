Coronavirus in Lombardia, calano i nuovi positivi con 5mila tamponi in meno: +307 (ieri +324). Aumentano le terapie intensive: +4 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 ottobre)Il bollettino del 2 ottobre I dati di oggi 2 ottobre 2020 Dopo il balzo di ieri, con +324 positivi, oggi tornano a scendere, seppur di poco, i casi di Coronavirus in Lombardia. I contagi del 2 ottobre sono +307 di cui 27 debolmente positivi e 1 a seguito di test sierologici. I decessi di oggi sono +4 contro i +5 di ieri per un totale di 16.964 vittime dall’inizio della pandemia. In terapia intensiva ci sono ancora 39 persone, ovvero +4 rispetto a ieri quando erano 35. I ricoveri ordinari sono 302 (ieri 298), ovvero +4 rispetto alla giornata di ieri. I guariti sono 79.809, i dimessi 1.419 per un totale di 81.228 (+304). I ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 ottobre)Il bollettino del 2 ottobre I dati di oggi 2 ottobre 2020 Dopo il balzo di, con, oggi tornano a scendere, seppur di poco, i casi diin. I contagi del 2 ottobre sonodi cui 27 debolmentee 1 a seguito di test sierologici. I decessi di oggi sono +4 contro i +5 diper un totale di 16.964 vittime dall’inizio della pandemia. In terapia intensiva ci sono ancora 39 persone, ovvero +4 rispetto aquando erano 35. I ricoveri ordinari sono 302 (298), ovvero +4 rispetto alla giornata di. I guariti sono 79.809, i dimessi 1.419 per un totale di 81.228 (+304). I ...

RegLombardia : #LNews Molto alto il numero dei tamponi che ammontano a 24.691. I nuovi positivi sono 324 per una percentuale pari… - RegLombardia : #LNews Aumentano guariti e dimessi (+236). Sono 201 i nuovi positivi per una percentuale pari all’1% ????… - RegLombardia : #LNews A fronte di 19.842 tamponi effettuati, sono 307 i nuovi positivi per una percentuale pari all’1,5% ????… - qn_giorno : #Coronavirus, 159 nuovi casi in provincia di #Milano: metà dei contagi della #Lombardia - varesenews : Covid19: nel Varesotto ancora 30 tamponi positivi, in Lombardia 307. In crescita le -