Champions, Inter esordio in casa col Borussia Monchengladbach. Real Madrid alla terza (Di venerdì 2 ottobre 2020) Definite le date e gli orari della partite della Champions League: ecco le partite dell’Inter Dopo il sorteggio dei gironi avvenuto nella giornata di ieri, sono stati resi noti oggi le date e gli orari della partite della Champions League con l’Inter inserita nel girone B. I nerazzurri esordiranno in casa contro i tedeschi del Borussia Monchengladbach il 21 ottobre alle ore 21:00. Secondo match del girone in trasferta contro lo Shakhtar Donetsk alle 18:55 del 27 ottobre. terza e quarta partita del girone contro il Real prima a Madrid il 3 novembre alle 21:00 con ritorno a Milano il 25 novembre, sempre alle ore 21:00. Quinta giornata in Germania contro il Borussia l’1 ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Definite le date e gli orari della partite dellaLeague: ecco le partite dell’Dopo il sorteggio dei gironi avvenuto nella giornata di ieri, sono stati resi noti oggi le date e gli orari della partite dellaLeague con l’inserita nel girone B. I nerazzurri esordiranno incontro i tedeschi delil 21 ottobre alle ore 21:00. Secondo match del girone in trasferta contro lo Shakhtar Donetsk alle 18:55 del 27 ottobre.e quarta partita del girone contro ilprima ail 3 novembre alle 21:00 con ritorno a Milano il 25 novembre, sempre alle ore 21:00. Quinta giornata in Germania contro ill’1 ...

