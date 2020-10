Barcellona | Raiola propone ex Juventus ma Koeman gli chiude la porta

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Minoha provato a fare il suo colpo di fine mercato. E' andata male però perchè ilha detto no a Moise Kean, calciatore che era considerato uno dei talenti più promettenti e interessanti non solo del calcio italiano, ma dell'intero panorama mondiale . Cresciuto a Torino, è andato allae ha bruciato le tappe, segnando gol, fino a raggiungere la prima squadra. Non ci è voluto molto per guadagnare paragoni con Mario Balotelli, vista la sua origine africana, e la sua posizione in campo. caption id="attachment 803522" align="alignnone" width="1024" Kean (getty images)/captionLa prima esperienzaDopo essere stato spedito in prestito all'Hellas Verona, in Serie A, è tornato nella casa bianconera, giocando pochi minuti ma molti elogi. E ...